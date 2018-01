La pépite argentine Cristian Pavon suscite beaucoup de convoitises ces derniers temps. Le week-end dernier, les médias évoquaient déjà un intérêt très prononcé d’Arsenal, prêt à débourser les 30 millions d’euros correspondant à sa clause libératoire. Le président du club de Buenos Aires s’est exprimé à ce sujet.

« Pour le moment, nous n’avons reçu aucune proposition. Ce sont des rumeurs pour le moment, des bruits de couloirs. Mais je me souviens très bien de ce que j’ai dit à Cristian quand nous avons prolongé son contrat. Je ne vais pas freiner sa carrière, mais on lui a donné un bon contrat pour qu’il soit confortable. On met une clause dans le contrat, au cas où un, club fasse son apparition. C’est le joueur qui a le dernier mot. Je vois qu’il est dans une bonne position, très concentré sur l’année 2018 avec Boca Juniors », a ainsi expliqué Daniel Angelici.