La 22e journée de Ligue 1 s’achève ce soir avec un choc entre les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille.

A domicile, les hommes de Paulo Sousa s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Benoît Costil dans les buts. Enock Kwateng, Laurent Koscielny, Pablo et Youssouf Sabaly composent la défense tandis que Toma Basic et Otavio se retrouvent plus haut. Jimmy Briand est soutenu par Rémi Oudin, Hwang Ui-jo et Nicolas De Préville.

L’Olympique de Marseille opte pour un 4-3-3 avec Steve Mandanda qui officie en tant que dernier rempart. Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi se présentent devant lui. Valentin Rongier, Morgan Sanson et Boubacar Kamara se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Dario Benedetto est accompagné en attaque par Bouna Sarr et Dimitri Payet.

Les compositions :

Bordeaux : Costil - Kwateng, Koscielny, Pablo, Sabaly - Otavio, Basic - Oudin, Hwang, De Préville - Briand

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet