Ce vendredi, l’Olympique de Marseille jouera probablement le dernier match très important de sa saison à Bordeaux, où il n’a plus gagné depuis plus de quarante ans. S’ils l’emportent, les Phocéens pourront toujours espérer accrocher le podium et donc un accès vers la Ligue des Champions.

Sauf que tout ne va pas dans le bon sens. Présent en conférence de presse ce jeudi, Rudi Garcia a indiqué que Lucas Ocampos et Mario Balotelli souffraient de problèmes musculaires et qu’ils étaient incertains pour la rencontre. Un dernier test sera effectué ce vendredi.