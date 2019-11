En janvier 2018, Paul Baysse (31 ans) espérait se relancer en signant aux Girondins de Bordeaux. Mais le défenseur a vite déchanté. Mis de côté par Gustavo Poyet à l’époque, l’ancien Stéphanois a tenté sa chance à Caen mais là aussi l’histoire s’est mal terminée. Revenu à Bordeaux cet été, le joueur fait partie du loft des indésirables mis en place par Paulo Sousa et son staff. Une période compliquée que le défenseur a évoqué dans les colonnes de Sud Ouest.

« Je ne me projette pas. Je suis en pleine forme, j’essaie d’en faire plus pour compenser l’absence de matchs. La compétition me manque le plus, raconte l’ancien international Espoirs français (6 capes, 1 but). Jouer en réserve en attendant est une possibilité mais je veux retrouver le niveau pro. Je serai ouvert à toute éventualité mais, d’ici janvier, il peut se passer beaucoup de choses. »