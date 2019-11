Après son expérience de quelques mois à l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli a retrouvé l’Italie en signant en faveur de Brescia. Suspendu les quatre premiers matches de la saison, l’avant-centre italien a ensuite fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Mais en sept apparitions, « Super Mario » n’a fait trembler les filets qu’à deux reprises. Des débuts poussifs donc, et la situation ne devrait pas s’améliorer dans les prochains jours.

Présent à l’entraînement avant la rencontre de la 13e journée de Serie A contre l’AS Roma (dimanche à 15h), Mario Balotelli n’a pas participé à l’ensemble de la séance. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur de Brescia Fabio Grosso aurait invité Mario Balotelli à regagner les vestiaires plus rapidement que prévu à cause de son manque d’envie. L’international italien (36 sélections) aurait ensuite quitté prématurément le centre d’entraînement en voiture. Une scène qui pourrait laisser des traces si les dirigeants des Rondinelle sanctionnent l’ancien Marseillais et Niçois.