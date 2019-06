C’est un Neymar en chaise roulante qui a rallié Rio de Janeiro hier. L’attaquant brésilien, forfait pour la Copa America après sa nouvelle blessure à la cheville droite, était attendu par la police brésilienne suite à l’affaire impliquant la star du PSG, accusé de viol par Najila Trindade.

Neymar a donc été entendu par les policiers de Rio, principalement sur la divulgation des photos de la jeune femme brésilienne lors d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle Neymar tentait de se défendre des accusations. Le Brésilien a lâché quelques mots médias à la suite de son témoignage. « Je voulais juste dire que je me sentais très aimé et que je voulais remercier tout le soutien, les messages que tout le monde a envoyés. Mes amis, mes fans, tous ceux qui me suivent », a-t-il lancé.

