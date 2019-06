Ancien coach de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio est désormais libre de tout contrat et se repose pour le moment après 3 ans et demi sur le banc des Gones. Interrogé par L’Equipe, l’ancien milieu de terrain de 52 ans en a profité pour vider son sac. Il en a également profité pour évoquer son avenir personnel. Voulant retrouver un projet ambitieux, il veut suivre les exemples Jürgen Klopp, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino.

« J’ai eu la chance d’avoir cette première expérience dans un club de très haut niveau avec de jeunes joueurs à développer. C’est cette marque qui peut me caractériser. Je n’ai pas eu une grosse carrière de joueur. Mais j’aimerais m’inscrire dans la lignée d’exemples qui ont un peu le même profil et qui ont très bien grandi comme les Klopp, Tuchel, Pochettino. Ils montrent que le travail paye toujours et qu’on peut surmonter un déficit d’image au départ. Mais je sais que mon travail d’entraîneur à Lyon est reconnu à l’extérieur. »

