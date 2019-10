Auteur de 4 réalisations en 3 apparitions en Bundesliga, Amine Harit (22 ans) a été désigné joueur du mois de septembre en Allemagne.

Le milieu offensif international marocain (10 sélections) récolte ainsi les fruits de son travail pour revenir au plus haut niveau après une année compliquée.

And the winner is... @Amine_000 ! Ihr habt den @s04-Wirbelwind zum #BundesligaPOTM im September gewählt ! #FIFA20 @EAFussball #Bundesliga pic.twitter.com/6iOKaeFgl3

— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) October 18, 2019