Situés en deuxième partie de tableau, le Hertha Berlin (12e, 11 points) et Augsbourg (15e, 10 points) s’affrontaient pour le compte de la 12e journée de Bundesliga. Les deux équipes avaient alors l’occasion de s’éloigner de la zone rouge. Rapidement, Augsbourg a malmené son adversaire avec un coup franc sur la droite botté par Philipp Max à 25 mètres des cages. Personne ne touchait le ballon qui se logeait au fond des filets (1-0, 17e).

Juste après, Florian Niederlechner profitait d’un mauvais contrôle sur la gauche de Rune Jarstein et obligeait le gardien norvégien à relancer dans l’axe. Sergio Cordova suivait bien et propulsait la sphère au fond des filets (26e). Auteur de deux gros tacles sur Florian Niederlechner et Sergio Cordova sur cette action, Rune Jarstein était exclu (28e). La seconde période était une véritable promenade de santé pour Augsbourg contre une Hertha Berlin en infériorité numérique. André Hahn y est allé de son but (52e) avant que Florian Niederlechner (80e) se joigne à la fête. Avec cette victoire 4-0, Augsbourg double le Hertha Berlin et devient 12e.