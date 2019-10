Non inscrit par la Juventus sur sa liste de 23 joueurs éligibles pour disputer la Ligue des Champions, Mario Mandzukic savait que son avenir en Italie était compliqué. L’attaquant croate de 33 ans - déjà sur le départ cet été - avait vu la formation qatarie d’Al-Rayyan venir à sa rencontre. Après avoir décliné l’offre, le joueur attendait un mouvement provenant d’un club européen et plus particulièrement Manchester United à qui il a été associé lors du dernier mercato.

Tuttosport explique que les Red Devils n’ont pas abandonné cette piste et pourraient rapidement trouver un accord. La Juventus attend 15 millions d’euros, mais pourrait faire des concessions financières afin de laisser partir son vice-champion du monde 2018. Mario Mandzukic qui n’a pas encore joué cette saison pourrait trouver une porte de sortie intéressante.

