Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 se déroulera demain, vendredi 12 avril, à partir de 20h, depuis le Caire, en Egypte (à suivre en direct sur Foot Mercato). La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié aujourd’hui le classement des formations participantes, dévoilant ainsi les 4 chapeaux d’après lesquels le tirage au sort sera effectué demain. Pour la première fois, 24 nations participeront à la compétition qui se déroulera de 21 juin au 19 juillet prochain. Ainsi, six groupes de quatre pays, issus des quatre chapeaux, seront constitués.

Dans le chapeau 1, on retrouvera l’Egypte, pays hôte, en compagnie du Cameroun, tenant du titre, du Sénégal, de la Tunisie, du Nigéria et du Maroc, tous présents au dernier Mondial. Dans le chapeau 2, la République Démocratique du Congo sera accompagnée par le Ghana, le Mali, la Côté d’Ivoire, la Guinée et l’Algérie. Reversée dans le chapeau 3, l’Afrique du Sud sera accompagnée du Bénin et de Madagascar, qui disputera sa première CAN. Enfin, le chapeau 4 regroupera deux autres Petits Poucets, le Burundi et la Mauritanie.