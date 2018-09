Hier soir, Manchester United s’est enfoncé un peu plus dans la crise après sa défaite au troisième tour de la Carabao Cup (la coupe de la Ligue anglaise, ndlr) à domicile face au Derby County de Frank Lampard. Un piètre revers qui met José Mourinho un peu plus sur la sellette.

Cependant, le Special One n’est pas le seul coach des Red Devils à subir un pareil affront en Carabao Cup. Sky Sports a en effet publié une statistique peu reluisante concernant le géant anglais en coupe de la Ligue. Ainsi, sur ses dix dernières éliminations dans la compétition, MU a été sorti à sept reprises par une formation évoluant au sein d’une division inférieure !

7 of the last 10 times Man Utd have been knocked out of the League Cup it has been by lower league opposition

06-07 v Southend

07-08 v Coventry

11-12 v Crystal Palace

14-15 v MK Dons

15-16 v Middlesbrough

17-18 v Bristol City

18-19 v Derby pic.twitter.com/15l6mCBjyS

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 25 septembre 2018