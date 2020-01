Victorieux aux tirs au but de Trélissac lors des 32es de finale de la Coupe de France, l’OM a démarré l’année dans la douleur malgré la qualification. A l’issue de la rencontre, le président de Trélissac Fabrice Faure s’est plaint du manque de classe du club olympien qui n’a pas laissé sa part de la billetterie.

Vexé, l’Olympique de Marseille a tenu à réagir dans la soirée en publiant un communiqué officiel. Le club phocéen y justifie sa démarche et estime participer grandement au développement du football amateur avec son programme « OM Next Génération ». Pas certain que le club amateur digère les explications de son adversaire d’un jour...