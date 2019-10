Terrassé par le Paris Saint-Germain dimanche dernier (4-0), l’Olympique de Marseille voulait réagir lors de son seizième de finale de la Coupe de la Ligue BKT face à Monaco. Une rencontre importante pour les hommes d’André Villas-Boas, mais ces derniers se sont encore inclinés (2-1). Une élimination précoce qui n’a bien évidemment pas satisfait le coach phocéen. « On a raté toute la première période. On n’a pas été bons. On a mal joué. Il nous a manqué l’intensité et l’agressivité. On l’a payé cher. En deuxième période, on donne tout, mais on a déjà encaissé deux buts. Ça devient plus difficile pour nous. Le problème c’est ça. On continue à rater les 45 premières minutes et on le paye encore cher. C’est dommage, c’est un match qu’on pouvait parfaitement gagner », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant de poursuivre.

« Ce qui nous a manqué, c’est l’agressivité dans le jeu et l’intensité. Ce n’est pas possible de ne pas le faire en première période alors qu’on est plus frais (qu’en deuxième). On pensait bien faire. On a retrouvé Payet, on cherche un style, un type de jeu avec tous les absents qu’on a eu. Maintenant, la victoire devient plus importante que la performance. Mais pour gagner les matches, il faut combattre avec l’intensité et l’agressivité qui nous a manqué. On vient d’être éliminé d’une façon qui est mauvaise, mais il faut être réaliste. C’est aux joueurs de donner une réponse aux supporters qui ont été là pour nous. J’attends plus de mes joueurs, notamment en première période ». A bon entendeur.