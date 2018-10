Après les qualifications de Nantes à Montpellier (0-3) et de Strasbourg contre le LOSC (2-0), les seizièmes de finale continuaient ce mercredi avec le match entre l’OGC Nice et l’AJ Auxerre. Les Aiglons, qui restaient sur un succès en championnat contre Bordeaux (1-0), ont bien négocié leur rendez-vous face aux pensionnaires de Ligue 2 et se sont imposés 3-2. Dès le début de la rencontre, les Niçois mettaient la pression sur les Bourguignons et ouvraient le score par l’intermédiaire de Myziane Maolida, bien trouvé par Srarfi (1-0, 14e). L’ancien Lyonnais inscrivait au passage son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Juste avant la pause, Rémi Walter doublait la mise d’une frappe du pied gauche (2-0, 41e). Au retour des vestiaires, l’AJA revenait au score grâce à Dugimont, qui concluait un magnifique une-deux avec Youssouf (2-1, 56e). A l’image de Maolida, lui aussi inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs. En fin de match, Walter inscrivait un penalty obtenu par Srarfi (3-1, 78e). Dans la foulée, Philippoteaux réduisait le score et Auxerre recollait (3-2, 82e), avant que l’Auxerrois Jean Marcelin ne quitte ses partenaires après un carton rouge pour une faute en position de dernier défenseur (87e). Finalement, l’OGC Nice s’imposait et s’assurait une place en huitièmes de finale (3-2).