Ce soir, l’Olympique Lyonnais a su venir à bout d’Amiens au stade de la Licorne (3-2). Une victoire qui n’a pas vraiment satisfait Bruno Genesio. En effet, alors que les Gones menaient 2-0, ils ont bien failli se faire rattraper en toute fin de match. et ça, le coach rhodanien n’a pas aimé.

« Je ne suis pas satisfait, notamment du contenu en deuxième période. Quand on a un match en supériorité numérique et qu’on mène 2-0, on doit finir tranquille et pas faire preuve de suffisance à ce niveau. On sait qu’on est présent dans les grands moments. Ce soir, on aurait dû être plus tranquilles et sérieux que ce qu’on a été en deuxième période », a-t-il déclaré au micro de Canal+.