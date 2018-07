Après la défaite de la Belgique face à la France en demi-finale du Mondial (0-1), le capitaine des Diables Rouges Eden Hazard s’est exprimé au micro de la chaîne de télévision belge VRT. Et à l’instar de ses coéquipiers, Thibaut Courtois et Vincent Kompany, l’ancien Lillois n’a pas été tendre avec les voisins français.

« Je préfère perdre avec la Belgique que de gagner avec la France. On a le plus beau jeu, c’est plus mon style. Ils n’ont pas bien joué, mais ils ont bien défendu et se sont montrés très efficaces. » Le joueur de Chelsea s’est quand même montré plus classe au micro de TF1, assurant soutenir les Bleus pour la finale.