Gardien de but de père en fils, c’est une tradition chez les Schmeichel. Comme d’autres « fils de », Kasper Schmeichel doit assumer le lourd héritage qu’à laissé son père Peter, et il faut dire qu’il est plutôt dur à assumer tant ce dernier est considéré comme une légende au Danemark.

Le problème le plus récurrent, lorsqu’on est un « fils de », c’est qu’on est sans cesse comparé, et ça, Kasper Schmeichel en a marre. Et le dernier rempart qui défend les cages du Danemark à la Coupe du monde 2018 l’a fait savoir dans un tweet plein d’humour. « Ta tête quand tu es interrogé pour la quatrième fois au sujet de ton père en conférence de presse lors de la Coupe du monde ».

Your face when you get asked about your dad for the fourth time in a row at a World Cup press conference pic.twitter.com/jKqJn1vhkr

— Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 25 juin 2018