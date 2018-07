Héros malheureux de ce début de finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie, Mario Mandzukic a ouvert le score en inscrivant un but contre son camp suite à un coup franc fabuleux d’Antoine Griezmann.

L’attaquant croate est rentré bien malgré lui dans l’histoire de la Coupe du monde. Il est devenu le premier joueur à inscrire un but contre son camp dans une finale d’un mondial. C’est le douzième but contre son camp dans cette compétition.

1 - Mario Mandzukic is the first player to score an own goal in a World Cup final. Gift. #WorldCupFinal #FRACRO pic.twitter.com/nqIjTs28Wx

— OptaJean (@OptaJean) 15 juillet 2018