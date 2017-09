Ce fut l’un des matches les plus controversés de l’année 2016. L’Afrique du Sud avait battu le Sénégal (2-1), chez lui, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et l’arbitre de la rencontre, Monsieur Joseph Lamptey, avait ensuite été suspendu à vie pour avoir clairement influencé le match avec des décisions plus que douteuses, comme un penalty imaginaire accordé aux sud-africains.

Dix mois après la rencontre, on apprend que la Fifa a décidé de faire rejouer ce match capital pour les qualifications (le Sénégal est 3e de son groupe avec 5 points, l’Afrique du Sud dernier avec 4, sachant que seul le 1er du groupe a un billet réservé pour la Russie). Le replay se déroulera au mois de novembre. La décision du bureau des qualifications pour la Coupe du monde de la Fifa « fait suite à la confirmation du Tribunal arbitral du sport (TAS) d’appliquer l’interdiction à vie de l’arbitre Joseph Lamptey, pour manipulation de match », explique l’instance.