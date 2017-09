Cet été, Tiémoué Bakayoko a quitté la France et l’AS Monaco pour rejoindre Chelsea. Cet après-midi, l’international français a affronté Arsenal et son coach, bien connu en Principauté, Arsène Wenger.

« Wenger est une légende à Monaco. Il a passé quelques années là-bas et ils ont beaucoup de souvenirs de lui. Pendant le temps où j’étais là, ils m’ont beaucoup parlé de lui. Et aujourd’hui, il fait un très bon travail à Arsenal. C’est un très bon entraîneur et je suis heureux d’avoir la chance de jouer contre son club », a indiqué Bakayoko dans un entretien accordé au Daily Mail.