Callum Hudson-Odoi agite ce début de mercato hivernal. Le crack anglais de 18 ans commence à se faire un nom et engrange les quelques minutes qu’il peut gratter avec l’équipe première de Chelsea. Et lorsqu’il joue, ses performances parlent pour lui, si bien que plusieurs grands clubs européens s’intéresseraient à lui. Parmi eux, on peut citer le Bayern Munich, la Juventus ou encore le Borussia Dortmund.

Seulement, Chelsea n’entend pas le laisser partir si facilement et les dirigeants londoniens réclameraient 45 M€. Le média britannique Evening Standard annonce pour sa part que les Blues tenteraient le prolonger (il est sous contrat jusqu’en juin 2020). Ils auraient même fixé un ultimatum à Hudson-Odoi, affirmant que s’il voulait partir en prêt pour avoir plus de temps de jeu, il devait d’abord prolonger. Affaire à suivre...