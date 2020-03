Chelsea fait partie des clubs en confinement après que Callum Hudson-Odoi ait été testé positif au coronavirus. Une situation inédite que l’entraîneur des gardiens du club londonien, Christophe Lollichon, a racontée sur le plateau du Late Football Club sur Canal + Sport.

« Il y avait une suspicion d’une employée qui travaillait au centre entraînement qui avait des symptômes proches du coronavirus. Et quand je suis arrivé jeudi matin, on m’a dit tout de suite de repartir. On n’a pas le droit d’aller au centre d’entraînement et l’entraînement a été supprimé ». Les joueurs qui le souhaitent pourront cependant se rendre à Cobham aujourd’hui puisque le centre d’entraînement des Blues a été totalement désinfecté comme le précise Christophe Lollichon.