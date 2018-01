Sollicité de longue date par le Real Madrid, le gardien belge Thibault Courtois souhaite s’inscrire dans la durée avec Chelsea. Sous contrat jusqu’en juin 2019, Thibault Courtois a exprimé son envie de continuer avec le dernier champion d’Angleterre. C’est ce qu’a déclaré le portier de 25 ans au London Evening Standard : « Je suis heureux à Chelsea et j’aimerais y rester ». Une décision qui confirme une possible prolongation de contrat comme l’envisagerait le club londonien.

Pourtant, le nom de Thibault Courtois a été longuement associé au Real Madrid ces derniers semaines. Le média britannique Skysport annonçait même un accord entre le joueur et les dirigeants madrilènes. Avec ces dernières déclarations, force est de constater que l’avenir du géant d’1m99 semble se dérouler à Stamford Bridge. Malgré la situation, l’international belge (57 sélections) a vécu tout cela calmement : « Est ce que ça m’a perturbé ? Non, je suis calme et détendu car je suis lié à Chelsea. Malgré les rumeurs, je suis concentré sur Chelsea et je suis très heureux ici ».