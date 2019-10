L’avenir d’Olivier Giroud à Chelsea est devenu une préoccupation depuis que ce dernier ait été mis de côté par son entraîneur Frank Lampard aux dépens du jeune Tammy Abraham. L’attaquant français n’a plus joué en Premier League depuis le 24 août dernier face à Norwich (3-2) où il était entré à la 75e minute de jeu. Une situation qui fait réfléchir certains clubs anglais comme Crystal Palace qui serait intéressé pour redonner du temps de jeu à l’ancien joueur de Montpellier comme le rapporte le Sun.

Le mercato hivernal semble être une occasion en or pour lui de retrouver du temps de jeu, alors que l’Euro 2020 pointe le bout de son nez, et que le joueur de 33 ans n’en reste pas moins décisif avec l’Équipe de France, en témoigne ses deux buts face à l’Islande et la Turquie lors du dernier rassemblement.