L’attaquant argentin de l’AC Milan, Gonzalo Higuain, espère pouvoir rejoindre Chelsea le plus rapidement possible. C’est en tout cas son souhait ainsi que celui du club londonien, qui veut le voir arriver cette semaine. Mais les négociations sont compliquées entre la Juve, où l’avant-centre est sous contrat, et l’AC Milan, où il est prêté cette saison. The Telegraph explique ainsi que les Rossoneris ont effectué plusieurs payements à la Vieille Dame dans le cadre du prêt de l’Argentin et qu’ils disposent aussi d’une option d’achat sur Higuain, ce qui ne facilite pas les négociations avec les Blues, qui souhaitent se faire prêter le joueur jusqu’à la fin de la saison.

En marge de la rencontre de ce soir entre le Milan et la Juve, qui s’affrontent en Supercoupe d’Italie (à 18h30), les dirigeants des deux clubs vont discuter du futur de Gonzalo Higuain. Son entraîneur Gennaro Gattuso a en tout cas laissé entrevoir un départ de l’Argentin, expliquant que « s’il part, je ne serai pas méchant ». Son successeur serait d’ailleurs déjà trouvé, en la personne de Krzysztof Piatek, étincelant cette année avec le Genoa (19 buts marqués).