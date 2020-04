Après sept saisons à Chelsea, Willian (31 ans) devrait quitter les Blues cet été. L’international brésilien (70 sélections, 9 buts) est en fin de contrat le 30 juin et aucune discussion n’a lieu avec le club concernant une prolongation. L’ailier l’a lui-même déclaré lors d’un passage dans l’émission de télévision brésilienne Expediente Futebol.

« Tout le monde sait que mon contrat se termine dans quelques mois et une prolongation est désormais difficile à envisager. C’est même très difficile car Chelsea m’a proposé un bail de deux ans alors que j’ai demandé pour trois ans. Depuis, c’est terminé. Nous ne parlons plus, il n’y a aucune négociation », a-t-il affirmé. Son départ est donc inévitable. William est heureux d’avoir « construit une très belle histoire » avec Chelsea. Il a remporté cinq trophées avec les Blues, dont deux sacres en Premier League (2015 et 2017) et la Ligue Europa la saison dernière.