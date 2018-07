C’est la fin du feuilleton. Maurizio Sarri est le nouveau coach de Chelsea, lui qui vient de remplacer son compatriote Antonio Conte à la tête des Blues. Le désormais ancien de Naples a dévoilé ses ambitions pour la saison à venir.

« Je suis impatient de commencer à travailler et rencontrer les joueurs lundi avant de partir en Austalie, où je pourrais connaître l’équipe et commencer à entraîner. J’espère que nous pourrons offrir du football divertissant à nos fans, et que nous pourrons lutter pour des titres à la fin de la saison, c’est ce que le club mérite », a lancé l’entraîneur italien sur le site officiel du club.