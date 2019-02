L’entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri, est plus que jamais sur un siège éjectable après la nouvelle contre-performance des Blues lundi soir, contre Manchester United en FA Cup (défaite 0-2). Et si parfois en temps de crise les coaches sont soutenus par leurs joueurs, comme ce fut le cas pour Rudi Garcia récemment lorsque l’OM allait mal, il semble qu’à Chelsea les cadres du vestiaire sont remontés contre l’Italien, et ne comprennent pas sa gestion de l’effectif. The Daily Mirror indique ainsi que les stars du club, parmi lesquelles on retrouve notamment David Luiz, Gary Cahill (une seule apparition cette saison en Premier League), Pedro ou encore les champions du monde 2018 N’Golo Kanté et Olivier Giroud, ne sont pas satisfaits de leur entraîneur, qu’ils blâment pour leur manque de temps de jeu ou bien leur mauvais positionnement sur le terrain.

Le cas Callum Hudson-Odoi fait aussi beaucoup parler en interne, lui qui a été retenu cet hiver malgré le fort intérêt du Bayern Munich, mais qui joue très peu avec l’équipe première. Sarri est critiqué pour son manque de changement de tactique, qui évolue peu malgré les revers consécutifs. S’il veut sauver sa place sur le banc des Londoniens, Sarri doit au minimum gagner ses deux prochains matches, qui sont d’une importance capitale : demain contre Malmö en Ligue Europa (à 21h) et dimanche face à City en finale de la League Cup (à 17h30).