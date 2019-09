La sixième journée de Premier League se termine aujourd’hui avec un choc entre Chelsea et Liverpool. Dixièmes de Premier League, les Blues peuvent se replacer tandis que le leader Liverpool peut reprendre cinq points d’avance sur son dauphin Manchester City.

A domicile, Chelsea propose un 4-2-3-1 avec Kepa Arrizabalaga dans les cages. Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Fikayo Tomori et Emerson Palmieri forment la défense. Jorginho et N’Golo Kanté composent le double pivot. Enfin, Tammy Abraham est seul en attaque derrière Willian, Mateo Kovacic et Mason Mount.

De son côté, Liverpool présente un 4-3-3 classique avec Adrian dans les buts. Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson composent la défense. Jordan Henderson, Fabinho et Georginio Wijnaldum sont associés au cœur de jeu. Enfin, le trio d’attaque est constitué de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané.

Les compositions :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson - Jorginho, Kanté - Willian, Kovacic, Mount - Abraham

Liverpool : Adrian - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

