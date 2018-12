Cet été, le Real Madrid a fait venir Thibaut Courtois en faveur de 35 millions d’euros. Suite au départ de son portier belge, Chelsea en a profité pour négocier l’arrivée en prêt de Mateo Kovacic (24 ans). Emballé par l’idée d’obtenir un temps de jeu plus conséquent, le milieu de terrain croate n’a pas hésité et a poussé son club à accepter. Le début d’un divorce. Selon les informations d’AS, le joueur ne reviendra pas à la Casa Blanca.

Même si aucune option d’achat n’a été incluse lors du prêt de Mateo Kovacic, les Merengues n’auraient pas apprécié le comportement du joueur lors de son départ. Ils serait ainsi ouvert à une vente cet été. Chelsea est déjà en pole position et a démarré les contacts. Le Real Madrid demanderait une somme supérieure à celle investie pour attirer le joueur (30 millions d’euros). Toutefois, les Blues ne sont pas seuls dans ce dossier puisque Tottenham est très intéressé par le profil du joueur.