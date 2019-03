Olivier Giroud a vécu une belle semaine, entre sa convocation en équipe de France et son triplé inscrit en Ligue Europa contre le Dynamo Kiev (5-0). Mais malgré ses belles performances sur la scène européenne (il est le meilleur buteur de la Ligue Europa avec 9 buts), l’attaquant français n’est pas tout le temps titulaire avec les Blues. Une situation qui pourrait peut-être lui faire envisager un départ, lui qui désire avoir un poste de titulaire : « non, non aucune chance (que je me contente d’un second rôle dû à mon âge avancé, ndlr). Je suis un compétiteur, a indiqué le champion du monde 2018, dans des propos relayés par The Sun. J’ai 32 ans mais je suis encore jeune. Je me sens très bien physiquement. Lorsque je fais des tests sur le tapis de course, je dois dire que j’ai l’un des meilleurs tests (du club, ndlr). »

« J’ai la motivation pour continuer, a poursuivi Giroud. Certains m’ont demandé pourquoi je n’avais pas pris ma retraite internationale après la Coupe du Monde. Mais j’ai toujours faim et je sais à quel point le football va me manquer après ma carrière. J’en veux de plus en plus. Je pense avoir encore quelques belles années devant moi. »