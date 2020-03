Avec 9 succès sur les 10 derniers matches toutes compétitions confondues, le Bayer Leverkusen est l’une des équipes européennes les plus en forme. Et Leon Bailey (22 ans) joue un rôle prépondérant dans cette série de victoires. Entre percussion, aisance technique et vitesse, le Jamaïcain fait des merveilles et enchaîne les matches avec un très haut niveau. Le dernier en date, sur le terrain des Glasgow Rangers (Ligue Europa), où il a d’ailleurs marqué.

Pour toutes ces raisons, le numéro 9 du Bayer sera à surveiller sur le mercato estival. Les regards sont braqués sur lui notamment à Chelsea, où Frank Lampard veut le rapatrier à Londres pour la somme de 94 M€ d’après The Express. L’entraîneur des Blues veut construire une équipe capable de rivaliser avec les plus grands en Premier League et en Coupe d’Europe. Ainsi, le technicien anglais veut miser sur la jeunesse et voit en Leon Bailey le digne successeur de Pedro et Willian, dont l’aventure sous le maillot de Chelsea devrait prendre fin.