Les plus grands clubs anglais se sont fait une spécialité, ces dernières années, d’aller prospecter du côté des équipes juniors d’Europe et d’ailleurs. A l’instar de Manchester City, parti piocher du côté de la Masia cet été. C’est cette fois-ci Chelsea qui s’intéresse au wonderkid du Celtic Glasgow, Karamoko Dembele, ailier d’à peine 14 ans. Si lors du dernier mercato d’hiver, Liverpool et Manchester City s’étaient positionnés, selon le Sun, ce sont les Blues qui auraient passé la première sur ce dossier.

Le tout jeune Karamoko Dembélé est un phénomène de précocité et ses débuts ont été remarqués. Évoluant habituellement avec les moins de 14 ans du Celtic la saison dernière, le jeune attaquant, alors âgé de 13 ans, avait disputé quelques minutes en octobre dernier avec les U20 du club écossais.