Alors qu’il prendra sa retraite sportive en fin de saison, à l’âge de 37 ans, Petr Čech (Arsenal) songe déjà à son après-carrière. Et aujourd’hui, une tendance se dessine clairement pour le portier tchèque : il devrait trouver un poste dans son ancien club de Chelsea (où il a passé onze ans en tant que joueur entre 2004 et 2015), comme l’indique The Telegraph.

Les Blues souhaitent faire revenir leur ancien gardien de but, et pourraient créer un nouveau rôle dans leur staff technique afin d’intégrer Petr Čech au club. Les très bonnes relations entre le portier d’Arsenal et le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, devraient faciliter cette prise de fonction. Cela ravira les supporters de Chelsea de revoir un taulier du club londonien revenir dans la formation où il a passé la plus grande partie de sa carrière, alors que les fans sont nostalgiques des départs des cadres de l’équipe (Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba et Ashley Cole) qui ont porté Chelsea pendant de nombreuses années.