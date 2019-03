Alors qu’Eden Hazard est annoncé en partance pour le Real Madrid cet été, Chelsea fera tout pour retenir sa jeune pépite de 18 ans, Callum Hudson-Odoi, en cas de départ du Belge. Comme l’indique The Sun, l’ailier est très précieux aux yeux des dirigeants des Blues, surtout que Chelsea est sous le coup d’une suspension de transferts pour les deux prochains mercatos.

Mais le faible temps de jeu d’Hudson-Odoi dans l’effectif de Maurizio Sarri, qui le fait évoluer essentiellement en Ligue Europa et en FA Cup, pourrait convaincre l’Anglais de partir du club, alors que son contrat expire en 2020 et que des grands clubs comme le Bayern Munich et le PSG continuent de suivre son profil avec intérêt.