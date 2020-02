Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est défait de l’Olympique Lyonnais 4 buts à 2 alors qu’il menait 3-0. Un scénario qui semble donner pas mal de regrets à des Gones relégués désormais à seize longueurs de l’Olympique de Marseille et à huit unités du podium. Et si les Rhodaniens veulent se servir de ce scénario pour remonter au classement, Christophe Dugarry n’a pas été aussi indulgent que ça au micro de RMC Sport.

« Les deux buts inscrits par les Lyonnais sont très bien amenés, contrairement à ce qu’on a vu en première période. La première période a été catastrophique ! C’était catastrophique Lyon. Arrêtons de vouloir sortir un quart d’heure ou vingt minutes parce que les Parisiens étaient tranquilles dans un fauteuil. Ils doivent leur salut et leur retour dans le match seulement et uniquement à des Parisiens qui se sont déconcentré. Et ça s’arrête là. Le reste c’était d’une pauvreté, c’est affligeant. Les deux latéraux de l’OL (Marçal et Rafael) ils sont horribles. Marcelo, à part mettre des coups et de l’agressivité quand le match est arrêté.... Il est dépassé sur chaque accélération. C’est catastrophique. Aouar, une nouvelle fois transparent alors qu’il doit mettre le pied sur le ballon et ressortir le ballon pour faire le liant entre la défense et l’attaque. C’est horrible ce qu’ils nous ont proposé les Lyonnais. Après, c’est le rôle de Rudi Garcia. S’il a envie de se ridiculiser en sortant des explications qui ont ni queue ni tête, ok. Si Jean-Michel Aulas veut nous dire que c’est la 14e qualification en Ligue des Champions, qu’ils sont encore en lice dans toutes les compétitions. ok pas de problème, mais arrêtez de nous prendre pour des jambons. Le match de l’OL n’est pas bon. Arrêtons de vouloir sortir du positif de ça, ce n’est pas possible. » Remonté le Duga !