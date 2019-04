C’est devenu une habitude, Christophe Dugarry donne régulièrement son avis tranché sur les ondes de RMC. Le champion du monde 1998 s’en est pris une nouvelle fois à Mario Balotelli. Selon l’ancien joueur de Bordeaux, de Milan ou du Barça, l’Italien n’a rien à faire à l’OM et doit partir aussi vite qu’il est arrivé car il ne répond pas présent dans les grands matches, réussissant même à faire parler de lui dans le mauvais sens contre Bordeaux (l’affaire du vrai-faux coup de poing sur Pable, ndlr).

« Je suis désolé mais Balotelli, c’est une verrue. Arrêtons de m’expliquer qu’il a marqué contre Dijon… Tu as besoin de lui sur deux matches, à Paris et à Bordeaux, où tu n’as pas gagné depuis 150 ans ! Le mec, il disparaît. Il n’est pas là. À Nice, il avait dit : "J’ai mal à l’œil, j’ai mal à l’orteil..." Il a toujours mal quelque part ! Apparemment, il ne se sentait pas à 100% pour jouer. Non mais c’est une blague ? En 16 ans de carrière, j’ai toujours eu une douleur quelque part ! (...) Il est où ton rôle de leader ? Il est où l’exemple que tu dois donner ? Tu dois emmener toute l’équipe avec toi ! Ne surtout pas t’échapper à Paris ! Ne surtout pas t’échapper à Bordeaux ! Il rentre à un quart d’heure de la fin et il met le bordel dans le match. Non mais c’est quoi ce joueur ? Il faut qu’il parte, il ne pense qu’à lui ! »