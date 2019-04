Souvent critique envers la Ligue 1 et ses acteurs, Christophe Dugarry, au cours de son émission Team Duga sur RMC Sport, s’est cette fois laissé aller à une déclaration d’amour à destination de Kylian Mbappé (20 ans), auteur d’un triplé retentissant ce dimanche face à l’AS Monaco (3-1, 33e journée de Ligue 1) et d’une sacrée mise au point sur son avenir.

« C’est un attaquant de pointe, axial, tout seul ou à deux, il est capable de le faire sans aucun problème malgré tout ce que j’entends, il est un avant-centre, capable de marquer 30 buts par saison, en jouant dans l’axe. Ceci étant dit, le premier but d’hier est juste exceptionnel. C’est d’une difficulté à faire. À toute vitesse, garder ton sang-froid, le contrôle du ballon... Il rate deux occasions franches par match. Et puis, à la fin du match, sa déclaration franche, simple, claire, il n’y a pas d’équivoque, pas de sous-entendu, c’est clair, il s’inscrit dans le projet, point barre. On aimerait que Neymar fasse la même chose. "Je m’inscris dans le projet", il est clair, il sait ce qu’il veut, où il veut aller, la tête froide après un triplé. Il est remarquable dans sa communication. Bravo Gamin, c’est parfait, exceptionnel, bravo mon Kyky », a-t-il lancé, littéralement sous le charme. Le champion du Monde appréciera.