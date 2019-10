Avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2017 en échange de 180 M€, Kylian Mbappé s’est révélé au grand public sous la tunique de l’AS Monaco. Impressionnant, le natif de Bondy a cependant bien failli ne pas éclore sur le Rocher, la faute à un temps de jeu qu’il estimait trop insuffisant. Ancien directeur sportif du club asémiste, Luis Campos révèle comment il a fait pour éviter à l’ASM la perte prématurée d’un tel talent.

« Quand je suis arrivé à Monaco, Kylian n’était pas heureux au club. Je me souviens d’avoir rencontré sa famille qui me disait qu’il n’allait pas rester, parce qu’il ne jouait pas et qu’elle ne comprenait pas pourquoi. Alors je l’ai regardé jouer 10 minutes et je me suis dit : "Kylian est un joueur formidable, il doit rester chez nous". Alors je l’ai placé en équipe réserve et en l’espace de deux mois, il avait fait la différence. Alors, nous l’avons rapidement fait monter avec l’équipe première. Selon moi, il sera le prochain meilleur joueur du Monde », a-t-il déclaré à Skysports.

