Après Valence qui a annoncé avoir obtenu 35% de résultats positifs lors des tests réalisés à l’équipe première, puis l’Espanyol qui a dévoilé six cas positifs, c’est désormais Alavés qui est touché par l’épidémie de coronavirus. Le club de Vitoria a annoncé ainsi avoir quinze employés touchés par le virus.

Parmi les quinze cas positifs annoncés par le club, on retrouve trois joueurs de l’équipe première, sept membres du staff et cinq autres travailleurs de la formation basque. Le communiqué du club précise que ces quinze personnes ne présentaient aucun symptôme. On rappelle qu’Alavés a affronté Valence, première équipe à avoir déclaré des cas positifs en Espagne, le 6 mars dernier...