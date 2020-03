Plus de 15 000 cas et un millier de décès. L’Italie est de loin le pays européen le plus touché par le coronavirus. Une situation à laquelle Diego Maradona a réagi. Passé par la Botte, et plus précisément par Naples entre 1984 et 1991, l’actuel entraîneur de Gimnasia La Plata (Superliga) a publié sur son compte Instagram un message de soutien au pays et ses habitants.

« J’ai vécu pendant sept ans à Naples. J’y ai de la famille, beaucoup de gens que j’aime et qui m’aiment. L’Italie fait partie de ma vie et je veux leur envoyer un message de soutien en ces temps difficiles. Chacun a pris conscience qu’il devait rester à la maison. J’espère qu’en Argentine, nous réagirons à temps », écrit-il.