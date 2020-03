Si Callum Hudson-Odoi et Mikel Arteta sont désormais guéris du coronavirus, l’Angleterre n’est pas encore sortie d’affaire. Le football britannique est encore exposé au COVID-19 et dernièrement, ce sont huit joueurs de West Ham qui ont présenté des symptômes du virus.

La vice-présidente des Hammers, Karren Brady, l’a annoncé dans sa chronique pour The Sun. La dirigeante du club londonien a cependant tenu à rassurer sur leur état de santé, en précisant qu’ils présentent tous des symptômes bénins. Les huit éléments de Hammers sont en auto-isolement et le football n’est pas prêt de reprendre outre-Manche. La Premier League est suspendue jusqu’au 30 avril, et sa reprise pourrait encore être repoussée.