Ces derniers jours, le football est à l’arrêt en Europe en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage de plus en plus sur le Vieux Continent. A défaut d’être inactifs sur le rectangle vert, les acteurs du ballon rond se montrent assez dynamiques, chacun à leur manière, pour lutter contre le virus. Des clubs et des joueurs s’illustrent ainsi en effectuant des dons à différentes associations pour apporter leur aide au milieu de cette guerre sanitaire.

D’autres, comme Kylian Mbappé (21 ans), font passer des messages par le biais des réseaux sociaux. C’est également ce qu’a choisi de faire Cristiano Ronaldo (35 ans). L’attaquant vedette de la Juventus s’est fendu d’un message particulièrement original sur son compte Twitter : « si vous avez déjà rêvé de jouer pour des millions de personnes, votre heure est arrivée. Jouez à l’intérieur, jouez pour le monde entier. » Des propos en fait orchestrés par le sponsor du Portugais, Nike, mais qui ont surtout pour but d’être entendus et respectés par tous afin d’endiguer l’épidémie de Covid-19 le plus rapidement possible.