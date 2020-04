L’Olympique de Marseille n’est pas épargné par la crise liée au coronavirus. Alors que ses dettes étaient passées de 91 M€ à 70 M€ début mars, le club phocéen pourrait accuser un déficit de plus de 100 M€ après la crise sanitaire. Dans cette période inédite, l’OM peut toutefois compter sur ses sponsors pour limiter la casse. Selon la Provence, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud a le soutien le plus total des entreprises avec lesquelles il est lié.

C’est le cas notamment de son partenaire majeur Uber Eats et de ses partenaires premium : Orange, Iqoniq, Parions Sport, la CEPAC et Boulanger. Une fidélité qui peut donner du baume au cœur au club marseillais et qui devrait lui rapporter environ 37 M€ cette saison. « Le contexte ne remet en rien en cause notre partenariat long terme avec l’Olympique de Marseille », a rapporté le sponsor maillot du club, Uber Eats, via un communiqué.