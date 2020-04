L’Olympique de Marseille n’est pas le meilleur élève de Ligue 1 dans l’équilibre des comptes. Cet été, le club phocéen présentait un déficit de 91,5 M€. Quelques mois lui ont suffi pour réduire ces pertes à 70 M€ (début mars) mais voilà, la crise du coronavirus va replonger l’OM dans ses travers.

D’après la Provence, cette période sans précédent va impacter fortement le club présidé par Jacques-Henri Eyraud et le déficit pourrait grimper à plus de 100 M€. Forcément, sans les revenus des droits TV, représentant un manque à gagner de 30 M€, et sans les recettes de match, les temps sont durs. D’autant qu’aucun arrangement n’a encore a été trouvé avec les joueurs pour une baisse de leur salaire.