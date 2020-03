Si la Premier League attend toujours de savoir quand elle pourra reprendre ses droits cette saison, la fédération anglaise vient de trancher dans le vif pour les clubs évoluant en-dessous de la National League North/South (6e division). Suite à la crise du coronavirus, l’exercice 2018/2019 est tout simplement terminé.

« Nous avons travaillé en collaboration avec la National League System, le football féminin depuis la crise du coronavirus sur la façon de terminer cette saison 2019/2020 de la meilleure manière possible », peut-on lire dans le communiqué. A noter que le Conseil de la FA doit encore ratifier cette décision.

We've issued a statement on how the 2019-20 season will be concluded in light of the COVID-19 pandemic : https://t.co/5DWXAmE1kW

— The FA (@FA) March 26, 2020