Alors qu’il avait été testé positif au Covid-19 le 21 mars, l’attaquant argentin de la Juventus Turin, Paulo Dybala, a déclaré qu’il allait de mieux en mieux lors de l’émission « A la maison avec la Juve » diffusée sur la chaîne officielle du club. « Je vais bien, beaucoup mieux après quelques symptômes forts que j’ai eus il y a quelques jours », a-t-il d’abord assuré.

Avant de poursuivre : « aujourd’hui, je vais déjà mieux, sans symptôme. Je peux bouger mieux. Je marche aussi et j’essaie de commencer l’entraînement. Ces jours-ci, je manquais d’air et je ne pouvais rien faire, après 5 minutes j’étais mort, je me sentais lourd et j’ai dû m’arrêter. Maintenant, je vais mieux, tout comme Oriana (sa conjointe, ndlr). »