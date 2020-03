Le football italien n’est pas épargné par le coronavirus. Plusieurs joueurs ont été testés positifs et un autre nom vient s’ajouter à cette longue liste, celui de Paulo Dybala. L’Argentin a annoncé sa positivité au virus dans un message sur les réseaux sociaux. Sa compagne, Oriana Sabatini, est également contaminée.

« Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages », rapporte-t-il. Après Daniele Rugani et Blaise Matuidi, Paulo Dybala est le troisième joueur de l’équipe première de la Juventus à être touché par le virus. Dans la foulée, la Vieille Dame a officialisé l’information par le biais d’un communiqué : « Paulo Dybala a subi des tests médicaux qui ont révélé un résultat positif pour Coronavirus-COVID19. Il est en isolement volontaire depuis mercredi 11 mars. Il continuera d’être surveillé, suivant le régime habituel. Il va bien et est asymptomatique, » peut-on lire sur le site du club.

Le message de Paulo Dybala :

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Le communiqué de la Juventus :