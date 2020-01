Le Stade de Reims et l’Olympique Lyonnais étant déjà qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue BKT, il restait deux billets à distribuer. Le premier a été donné dans le Nord de la France puisque Lille recevait l’Amiens SC. Stade organisateur de la dernière finale de la compétition, Pierre-Mauroy offrait ce soir un duel passionnant. En progrès, les Dogues bénéficiait du second carton jaune de Bongani Zungu (38e) avant la pause pour s’imposer facilement 2-0. Au retour des vestiaires, Luiz Araujo était servi par Domagoj Bradaric sur un corner joué à la Rémoise. Le Brésilien trompait la vigilance du gardien d’une lourde frappe (50e). Quelques minutes plus tard, Victor Osimhen mettait fin au suspense (58e). Un succès 2-0 qui permet aux Dogues d’espérer une première finale de Coupe de la Ligue BKT depuis 2016.

Dans le même temps, le Paris Saint-Germain recevait l’AS Saint-Etienne pour le choc de ces quarts de finale. Favoris, les Franciliens ont fait très mal aux Verts. Rapidement en tête grâce à Mauro Icardi (2e), le club de la Capitale a déroulé après l’exclusion de Wesley Fofana (31e). Neymar a tout d’abord marqué (39e) avant que Jessy Moulin concède un but contre son camp (44e). Homme de la soirée, Mauro Icardi s’offrait un doublé (49e) puis un triplé (57e) au retour des vestiaires. Kylian Mbappé a également participé à la fête (67e) avant que Yohan Cabaye réduise la marque après un penalty qui avait été repoussé par Sergio Rico (71e). Edinson Cavani aurait pu inscrire le septième but parisien mais il a été refusé pour une position de hors-jeu (80e). Un succès 6-1 qui permet au Paris Saint-Germain d’être encore en lice pour un neuvième titre dans l’épreuve.

